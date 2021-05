Benfica em 4º lugar? As (falhadas) previsões matemáticas da I Liga

Há pouco mais de três meses, o estudo do CIES, com base em estatísticas como passes ou remates, definia as posições no campeonato: acertou no título do Sporting e no 2º lugar do FC Porto, mas depois foi tudo ao lado. Na previsão, Famalicão e Tondela desciam. E nos outros países? Em França, apontava-se o Lyon como campeão (algo já impossível).

Sporting de Braga em 3º lugar, o Benfica em 4º, o Vit. Guimarães a conseguir a derradeira vaga europeia, o Tondela em último, o Famalicão a acompanhar os beirões na descida à II Liga, o Farense a disputar o play-off de manutenção e Belenenses e Boavista a salvarem-se por um ponto. Eram estes os cenários traçados pelo Observatório do Futebol/CIES a 10 de fevereiro, no final da primeira volta do campeonato português, baseando-se num modelo estatístico que englobava variáveis como remates enquadrados, remates na área, posse de bola e passes realizados pela equipa e pelos adversários no último terço do terreno.

Pois bem, destes dados apontados acima, nenhum se concretizou, pois o Benfica terminou em 3º e o Sp. Braga em 4º, e o Santa Clara roubou ao Vit. Guimarães, na última jornada, o 6º lugar (que dava acesso às provas da UEFA). Quanto às descidas, Tondela e Famalicão salvaram-se tranquilamente (o Famalicão até chegou à derradeira jornada do campeonato ainda com hipóteses de seguir para a UEFA), e quem desceu foram Nacional da Madeira e Farense, com o Rio Ave a ter de disputar o play-off de manutenção.

Mas nem tudo foi errado nestas previsões do Observatório do Futebol/CIES, que há três meses já apontava o Sporting como campeão e o FC Porto como terminando em 2º lugar. Aliás, o estudo apenas acertou nessas duas posições e também no 5º lugar do Paços de Ferreira e na 8ª posição do Moreirense. Todos os outros 14 lugares saíram errados.