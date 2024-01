Sporting goleia em Vizela e reforça primeiro lugar

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O Sporting goleou esta quinta-feira em casa do Vizela por 5-2, em jogo da 18.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que permite aos 'leões' alargar provisoriamente para quatro pontos a sua liderança no campeonato.







Os minhotos, que somaram o oitavo jogo consecutivo sem vencer para a Liga, até foram os primeiros a marcar, através de Soro, aos 13 minutos, mas o Sporting, que atingiu a quinta vitória consecutiva, virou o resultado, igualando ainda antes do intervalo, por Gyökeres, aos 45+8.No arranque da segunda metade, Francisco Trincão colocou os 'leões' na frente, aos 46, tendo Paulinho, aos 57, e Gyökeres, aos 86, que assim 'bisou' e passou a somar 13 golos no campeonato, a apenas um golo do líder Simon Banza, anotado os restantes tentos sportinguistas, enquanto Essende, aos 63, ainda tinha reduzido para o Vizela.Com este triunfo, o Sporting reforça a sua liderança na prova, com 46 pontos, mais quatro do que o Benfica, que ainda recebe o Boavista na jornada, enquanto o Vizela ocupa para já o 17.º e penúltimo lugar, com 13 pontos.