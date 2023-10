Liga dos Campeões: Benfica só sabe perder e Braga ainda deu luta ao Real

O Benfica voltou a fracassar esta terça-feira na Liga dos Campeões de futebol, ao somar o terceiro desaire, na receção à Real Sociedad (1-0), enquanto o Sporting de Braga vendeu caro o desaire perante o Real Madrid (2-1).







REUTERS/Pedro Nunes

No Estádio da Luz, em Lisboa, os 'encarnados', ainda sem qualquer golo marcado, voltaram a ficar aquém do exigido na principal prova de clubes da UEFA e acabaram por ser uma 'presa' fácil para os bascos, que resolveram o desafio no segundo tempo, quando, aos 63 minutos, Brais Méndez bateu Trubin, depois de ter feito o que quis do lateral Bah.Mais cedo, no outro duelo do Grupo D, o Inter Milão recebeu e venceu o Salzburgo, por 2-1, para passar a somar sete pontos, no segundo lugar, os mesmos dos bascos, líderes. Os austríacos seguem em terceiro, com três, e os lisboetas mantêm-se sem pontos, pelo que os oitavos de final são, agora, uma miragem.Em San Siro, o chileno Alexis Sánchez abriu o ativo para o vice-campeão europeu, à passagem do minuto 19, uma vantagem que se manteve até aos 57, altura em que o israelita Oscar Glouck (57), que marcou na Luz na ronda inaugural, restabeleceu a igualdade, antes de o turco Çalhanoglu (64), de penálti, 'selar' o triunfo.Em Braga, para o Grupo C, os minhotos deram luta ao Real Madrid, detentor de 14 'champions', que se colocou na frente do 'placard' pelos 'pés' de Rodrygo (16), com Bellingham (61) a aumentar uma vantagem, que viria a ser ameaçada, quando Djaló bateu Kepa, aos 63 minutos.À mesma hora, o Nápoles foi ao Olympiastadion, em Berlim, impor-se ao Union (1-0) pela margem mínima, graças à finalização de Raspadori (65), num jogo em que o lateral esquerdo Mário Rui e o central Diogo Leite foram apostas iniciais no campeão transalpino e no emblema da capital alemã, respetivamente.Desta forma, os merengues lideram a 'poule', com nove pontos, seguido dos napolitanos (seis), dos bracarenses (três) e dos germânicos (zero).O Bayern de Munique, que soma com o Real Madrid três triunfos em outros tantos encontros, saiu de Istambul com um resultado esclarecedor, ante o Galatasaray (3-1), muito por culpa do decisivo inglês Harry Kane, autor de um golo (73) e de uma assistência para Musiala (79).No mítico Estádio de Old Trafford, os lusos Diogo Dalot e Bruno Fernandes alinharam de início pelo Manchester United, que teve no central Maguire (72) a chave do jogo, já que desfez o 'nulo' na reta final, diante dos dinamarqueses do Copenhaga (1-0), que teve Diogo Gonçalves a titular.No último lance do jogo, o guarda-redes Onana assegurou o triunfo dos 'red devils', ao defender uma grande penalidade, após falta cometida por McTominay.Do banco de suplentes, Cédric Soares e Fábio Silva viram o Arsenal impor-se em Sevilha (2-1), graças aos tentos dos brasileiros Martinelli e Gabrel Jesus, antes do ex-sportinguista Gudelj encurtar distâncias, enquanto Lens, que teve David Costa em campo a partir dos 63, e PSV Eindhoven empataram 1-1.