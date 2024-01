Sporting goleia Casa Pia e segura liderança da I Liga

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O Sporting passou a somar 49 pontos, mais um do que o Benfica e cinco do que o FC Porto, com o Casa Pia, que somou a terceira derrota consecutiva, a ser 13.º, com 19.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Sporting manteve hoje a liderança isolada da I Liga portuguesa de futebol, ao golear em casa o Casa Pia, por 8-0, em jogo da 19.ª jornada.







REUTERS/Rodrigo Antunes

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Coates, aos 14 e 81 minutos, Gyökeres, aos 23 e 32, o segundo de grande penalidade, Pedro Gonçalves, aos 25, Trincão, aos 43 e 90+4, e Geny Catamo, aos 64, marcaram os golos da sexta vitória seguida dos 'leões' no campeonato.O Sporting passou a somar 49 pontos, mais um do que o Benfica e cinco do que o FC Porto, com o Casa Pia, que somou a terceira derrota consecutiva, a ser 13.º, com 19.