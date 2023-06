Dragões e arsenalistas decidem este domingo quem conquista a Taça de Portugal. Num desafio que já conta com quase 100 anos de história, o Sp. Braga é atualmente um dos piores adversários para o FC Porto. Ainda mais do que Benfica ou Sporting.

Para os adeptos do FC Porto, o jogo ser no estádio do Jamor (este domingo, dia 5, às 17h15) é meia consolação. Afinal, perderam ali a última final da Taça de Portugal disputada com os arsenalistas: em 2015/16, derrota nos penáltis após 2-2 nos 90 minutos e prolongamento.