Portugal vence Eslováquia e persegue a melhor qualificação de sempre

Com o triunfo por 1-0 na Eslováquia, Portugal venceu já cinco dos 10 jogos da fase de qualificação para o Euro 2024 - com 15 golos marcados e nenhum sofrido - e fez história, com o melhor arranque de sempre num apuramento para Europeus ou Mundiais. Para obter a melhor classificação de sempre, precisa de vencer todas as partidas que faltam ou ganhar quatro e empatar uma. Na próxima 2ª-feira, frente ao Luxemburgo, haverá novo capítulo.