Portugal vence no Liechtenstein na qualificação para o Euro2024

A seleção portuguesa de futebol, já apurada para a fase final, somou esta quinta-feira a nona vitória em nove jogos no Grupo J de qualificação para o Euro2024, ao bater o Liechtenstein por 2-0, em Vaduz.







REUTERS/Denis Balibouse

Cristiano Ronaldo, aos 47 minutos, para o seu 128.º tento pela formação das 'quinas', em 204 jogos, e João Cancelo, aos 57, materializaram o resultado.Portugal, que marcou presença em todas as fases finais de Europeus e Mundiais desde 2000, volta a jogar no domingo, em Alvalade, face à Islândia e, em caso de novo triunfo, fecha pela primeira vez uma qualificação só com vitórias.