Portugal goleia na Bósnia-Herzegovina e confirma primeiro lugar do grupo

A seleção portuguesa de futebol, que já tinha garantido o apuramento para o Euro2024, assegurou esta segunda-feira o primeiro lugar do Grupo J de qualificação, ao golear por 5-0 na visita à Bósnia-Herzegovina, em jogo da oitava jornada.







REUTERS/Amel Emric

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

No Estádio Bilino Polje, em Zenica, Portugal construiu o oitavo triunfo no mesmo número de jogos da fase de apuramento com golos de Cristiano Ronaldo (05, de grande penalidade, e 20 minutos) -- que chegou aos nove tentos nesta qualificação -, Bruno Fernandes (25), João Cancelo (32) e João Félix (41).Esta foi a primeira vez que a equipa das 'quinas', orientada por Roberto Martínez, venceu oito encontros seguidos em jogos oficiais, superando o recorde de sete de Fernando Santos, obtido no caminho para o Euro2016.Com duas partidas por disputar, ambas em novembro, Portugal confirmou o primeiro lugar do Grupo J, agora com 24 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada, que venceu por 1-0 o Luxemburgo, terceiro, com 11. A Islândia é quarta colocada, com 10 pontos, à frente da Bósnia-Herzegovina, com nove, e do Liechtenstein, último, sem qualquer ponto.