Afinal, Carlos André Gomes quer ou não acabar com o futebol feminino no Marítimo?

O Club Sport Marítimo vai esta sexta-feira a eleições e um debate televisivo, na RTP-Madeira, entre os representantes das duas listas, Carlos André Gomes e Carlos Batista, gerou polémica







CS Marítimo

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Carlos André Gomes, representante da lista A, afirmou: "O clube está a meter 120 mil no andebol, tá a meter 250 mil no futebol feminino (…) no total 500 mil nas modalidades que mais valia investir no futebol". Estas declarações circularam nas redes sociais tendo causado indignação a alguns adeptos do clube, especialmente porque, neste momento, a equipa feminina de futebol está no sexto lugar da primeira liga da modalidade, enquanto que a equipa masculina em quarto da segunda liga.Mais tarde a lista A veio esclarecer que não vai encerrar qualquer modalidade amadora no clube garantindo que "o apoio às modalidades nunca estará em causa e é para continuar". Carlos André Gomes garantiu ainda: "O Marítimo eclético é para manter e queremos ainda muitas mais modalidades, sempre com o rigor e responsabilidade, adequadas à realidade financeira".Os maritimistas têm até às 21 horas desta sexta-feira para votar.