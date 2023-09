Euro2024: Portugal tenta reforçar liderança e antecipar apuramento para outubro

Portugal procura na segunda-feira, perante o Luxemburgo, no Algarve, reforçar ainda mais a liderança do Grupo J de apuramento para o Euro2024 de futebol e poder festejar antecipadamente o apuramento já em outubro.







Com cinco vitórias em cinco jogos, a seleção nacional começa a sexta jornada com cinco pontos de avanço sobre Luxemburgo e Eslováquia, que partilham o segundo lugar, e vai tentar terminar a ronda não só ainda mais folgado na frente, mas, sobretudo, mais longe do terceiro lugar, que já não dá acesso ao próximo Europeu.Um triunfo sobre o Luxemburgo abre logo um intervalo de oito pontos para esse mesmo terceiro posto, deixando Portugal com possibilidade de festejar o apuramento em 13 de outubro na receção à Eslováquia, no Estádio do Dragão, no Porto, ou então em 16, na Bósnia-Herzegovina.A fase de apuramento termina em novembro, com as duas últimas jornadas.A equipa de Roberto Martínez já parecia ser 'dona' do Grupo J antes de atuar na última sexta-feira na Eslováquia, mas o triunfo por 1-0, em Bratislava, com um golo de Bruno Fernandes, aos 43 minutos, veio ainda mais reforçar o domínio luso no agrupamento, com Luxemburgo, a realizar a melhor qualificação de sempre da sua história, e Eslováquia destinados a lutarem pelo segundo posto.Nesta ronda, os eslovacos têm tudo para regressar aos triunfos, na receção ao Liechtenstein, último do grupo ainda a zero, enquanto Islândia e Bósnia medem forças em Reiquiavique, num embate entre seleções que têm desiludido no agrupamento.A campanha começou em março, com Roberto Martínez a viver precisamente a sua estreia como o novo líder da seleção portuguesa perante o Liechtenstein, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com Cristiano Ronaldo, com um 'bis', João Cancelo e Bernardo Silva a 'construírem' o 4-0.Foi a primeira vitória lusa no arranque de uma fase de qualificação para um Europeu em mais de 20 anos.Três dias depois, goleada no Luxemburgo (6-0), novamente com dois golos de Cristiano Ronaldo, com Bernardo Silva, João Félix, Otávio e Rafael Leão a inscreverem os seus nomes na lista dos marcadores.Em junho, novamente em Lisboa, no Estádio da Luz, novo triunfo robusto, desta vez por 3-0 e sobre a Bósnia-Herzegovina, com golos de Bernardo Silva, aos 44 minutos, assistido por Bruno Fernandes, que marcou o segundo, aos 77, e o terceiro, aos 90+3.Em Reiquiavique, já com o final da temporada a pesar em alguns jogadores, Portugal sentiu muitas dificuldades perante a Islândia e, quando tudo parecia apontar para um nulo, Cristiano Ronaldo garantiu o 1-0, aos 89 minutos, no jogo em cumpriu a histórica marca de 200 jogos pela seleção portuguesa,O Portugal-Luxemburgo está agendado para segunda-feira, às 19:45, no Estádio Algarve, e terá arbitragem do inglês John Brooks.