Euro2024: Jogo entre Bélgica e Suécia cancelado após ataque em Bruxelas

O jogo Bélgica-Suécia, do Grupo F de qualificação para o Euro2024 de futebol, que decorria no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, foi esta segunda-feira cancelado pela UEFA, após o ataque a tiro que causou dois mortos naquela cidade belga.







REUTERS/Yves Herman

Tópicos Futebol Bélgica Bruxelas Suécia Euro2024

"Na sequência de um alegado ataque terrorista esta noite em Bruxelas, foi decidido, após terem sido consultadas as duas seleções e as autoridades policiais locais, que o encontro de qualificação para o Euro2024 entre Bélgica e Suécia está cancelado", pode ler-se no sítio oficial da UEFA As equipas recolheram aos balneários no intervalo e já não regressaram ao relvado do Estádio Rei Balduíno. O jogo da oitava jornada do Grupo F, inicialmente suspenso, foi posteriormente cancelado pela entidade que tutela o futebol europeu.Bélgica e Suécia estavam empatadas 1-1 ao intervalo, com o sportinguista Viktor Gyökeres a inaugurar o marcador aos 15 minutos e Romelu Lukaku a igualar para os belgas, aos 31, de grande penalidade.Pelo menos duas pessoas morreram hoje baleadas em Bruxelas e o atirador ainda não foi detido pela polícia, confirmou à Lusa a porta-voz do Centro de Crise Nacional da Bélgica."Posso confirmar que houve um tiroteio ao início da noite e que pelo menos duas pessoas morreram. Informámos todos os nossos parceiros para saber que consequências pode haver", disse à Lusa Yves Stevens, porta-voz do Centro de Crise Nacional da Bélgica.O porta-voz acrescentou que o atirador ainda não foi detido. O centro de crises reúne-se hoje, adiantou.Um vídeo aparentemente do momento do crime, difundido pelas redes sociais, mostra uma pessoa com uma arma de fogo a disparar no meio de uma rua no bairro de Molenbeek. Enquanto as pessoas que estão na rua fogem, o atirador entra num edifício e pelo menos três tiros são audíveis.