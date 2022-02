Histórico: Portugal é bicampeão europeu de futsal

Portugal venceu a Rússia por 4-2 e é o novo bicampeão de futsal europeu. A equipa comandada por Jorge Braz vence assim o terceiro título, depois das vitórias no Europeu de 2018 e do Mundial de 2021.





A equipa russa esteve a ganhar por 0-2 durante vários minutos mas um golo de Tomás Paçó, já perto do intervalo, devolveu a esperança aos portugueses, que acabaram por ir para o intervalo com uma desvantagem de 1-2.Na segunda parte, André Coelho marcou dois golos, deixando a equipa das quinas em vantagem pela primeira vez na partida. Pany Varela marcou o quarto golo em cima do apito final e confirmou o triunfo.Até ao fim do jogo ainda houve espaço para várias investidas da seleção russa, que acabaram sempre não se concretizar.A seleção portuguesa torna-se assim bicampeã europeia, revalidando o título que já lhe pertencia.O português Zicky foi hoje eleito o melhor jogador do campeonato da Europa de futsal, que a seleção lusa conquistou, pela segunda vez consecutiva, ao vencer a Rússia na final, em Amesterdão.O pivô do Sporting, de 20 anos, marcou três golos na fase final do Europeu, disputado nos Países Baixos, incluindo os dois da vitória após reviravolta frente à Espanha, por 3-2, nas meias-finais.O primeiro-ministro, António Costa, assinalou hoje a conquista do bicampeonato europeu de futsal por Portugal e deixou os parabéns aos jogadores e à equipa técnica, em mensagem na rede social Twitter."Vencemos! Portugal é novamente campeão da Europa de futsal. As minhas felicitações aos jogadores e equipa técnica que continuam a fazer história na modalidade. Parabéns!", sublinhou António Costa, pouco depois de Portugal vencer a Rússia em Amesterdão.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou hoje a "vontade e competência" da seleção portuguesa de futsal na renovação do título europeu, anunciando que a vai homenagear na segunda-feira, em Lisboa."Depois de um jogo difícil e muito emotivo, os heróis portugueses manifestaram a sua vontade e competência, um nova jornada de glória para o desporto nacional", elogiou.Por novo êxito, que se segue ao título mundial, o Presidente da República felicitou " muito calorosamente" o conjunto de Jorge Braz, que se sagrou bicampeão da Europa, agora nos Países Baixos.Marcelo Rebelo de Sousa vai receber e homenagear a seleção na segunda-feira, às 10:00, no Palácio de Belém, em Lisboa.Com CM e Lusa