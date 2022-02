Conheça os três portugueses que lutam por uma medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno

Vanina Oliveira nasceu em França, mas vai muitas vezes à quinta da avô, em Guimarães, onde come leitão. José Cabeça trabalha no Dubai e treina numa pista artificial num shopping. E Ricardo Brancal, que foi tenista, está há 15 meses a preparar-se nas montanhas de Itália.

É a nona vez que Portugal participa nos Jogos Olímpicos de Inverno (a decorrer na China de 4 a 20 de fevereiro), a quinta consecutiva, agora com Vanina Oliveira e Ricardo Brancal no esqui alpino e José cabeça no esqui de fundo. O melhor resultado de sempre foi o 21º lugar de Mafalda Queiroz Pereira, no esqui (estilo livre), em Nagano 98. O objetivo é bater este resultado. Fique a conhecer melhor os três atletas.



José Cabeça – Esqui de fundo (15 km clássicos)

Poucos atletas olímpicos terão competido pela primeira vez na respetiva modalidade apenas dois anos antes de uns Jogos. José Cabeça é um deles. A estreia no esqui de fundo aconteceu somente em janeiro de 2020, com quase 24 anos, escassas semanas depois de ter aprendido a deslizar na neve.

As coordenadas geográficas da vida de Cabeça explicam a pouca familiaridade com os desportos de Inverno. Nasceu e cresceu no Alentejo (Évora), mudando-se para Rio Maior para tirar o curso de Treino Desportivo (especialização em natação). Mas as últimas olimpíadas de Inverno (Pyongyang 2018) fizeram com que quisesse alterar o trajeto desportivo: como contou à SÁBADO, ao ver na televisão a prova de esqui de fundo ficou com a certeza de aquele era o caminho para cumprir o sonho que acalentava desde os 6 anos.