Pany Varela: 'Já ganhei tudo, posso morrer feliz'

"Férias!? Que palavra é essa?”, comenta Pany Varela, enquanto solta uma gargalhada. O jogador, que no domingo, dia 3, marcou os dois golos da vitória (2-1) sobre a Argentina, permitindo a Portugal sagrar-se pela primeira vez campeão do mundo de futsal, está na varanda do pavilhão multidesportivo do estádio de Alvalade. Está a ser fotografado pela SÁBADO, posando com a medalha de campeão do mundo e com os dois troféus individuais que conquistou na Lituânia (2º melhor jogador do Mundial, a seguir a Ricardinho, e 2º melhor marcador da prova, com oito golos).



São 18h30 de quinta-feira, 7, e Pany, que acabou há pouco o treino na sua equipa, o Sporting, olha para a confusão de trânsito na zona do Campo Grande. Vai dali a pouco visitar os pais ao Forte da Casa (Vila Franca de Xira). “Ainda não estive com eles desde que cheguei do Mundial, tem sido uma correria”, nota, destacando a receção pelo Presidente da República, as entrevistas e o regresso aos treinos. “Num mundo ideal, iríamos um mês de férias para desfrutar, mas não há muito tempo para festas ou para andar na lua, até porque o campeonato nacional começa no domingo. Até ao Natal vamos fazer 14 jogos e em janeiro já temos o Europeu de futsal, na Holanda”, conta à SÁBADO.



A mãe de joelhos a rezar

A conquista do campeonato do mundo ainda lhe parece um sonho. “Acho que só quando acabar a carreira é que terei a real noção deste feito”, diz, revelando como reagiu quando terminou a final: “Deitei-me no chão e pensei: ‘O que é que nós fizemos!?’ Lembro-me de dizer isso ao Bebé, ele só chorava. É difícil descrever uma alegria tão grande.”