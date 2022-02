'Tinha a certeza de que íamos virar o jogo': Marcelo recebe a Seleção Nacional de Futsal

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu esta segunda-feira de manhã a seleção nacional de futsal, que no domingo se sagrou bicampeã europeia da modalidade. Em Belém, o Presidente da República deixou uma mensagem a Fernando Gomes: "Tem feito a diferença. Criou um espírito de família, preparou e soube escolher as pessoas certas. Nós continuamos a acreditar que até 2024 nos vai trazer mais titulos".



"Fomos muito portugueses. Ser português é ser-se heroico nos momentos cruciais", acrescentou, referindo-se ao facto de Portugal ter estado a perder por 2-0 com a Rússia. "Tinha a certeza de que nós íamos virar o jogo".



Do Palácio de Belém a equipa das quinas seguiu para a Cidade do Futebol, em Oeiras, onde foi recebida em grande euforia pelos adeptos.