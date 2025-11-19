Sábado – Pense por si

Desporto

Portugal cai para o sexto lugar no ranking mundial da FIFA

Lusa 16:41
Capa da Sábado Edição 18 a 24 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 18 a 24 de novembro
As mais lidas

Derrota fora diante da Irlanda (2-0) e a vitória em casa com a Arménia (9-1), deixaram Portugal com uma perda de 17,62 pontos.

A seleção portuguesa de futebol caiu para o sexto lugar do ranking da FIFA, divulgado esta quarta-feira, que continua a ter a Espanha na liderança, à frente da campeã mundial Argentina.

Portugal desce para sexto no ranking da FIFA, atrás de Espanha, Argentina, França, Inglaterra e Brasil
Portugal desce para sexto no ranking da FIFA, atrás de Espanha, Argentina, França, Inglaterra e Brasil FPF

Os últimos jogos da seleção, com a derrota fora diante da Irlanda (2-0) e a vitória em casa com a Arménia (9-1), deixaram Portugal com uma perda de 17,62 pontos, em contraponto com o Brasil, que subiu à quinta posição.

Portugal, que se apurou para o Mundial2026 e entrará no sorteio no pote 1, no qual figuram as equipas mais bem classificadas, conta agora com 1.760,38 pontos, ligeiramente atrás do Brasil, com 1.760,46.

No top-10 do ranking da FIFA destaca-se igualmente a descida dos Países Baixos, de sextos para sétimos, e as subidas de Alemanha, de 10.ª para nona classificada, e da Croácia, de 11.ª para 10.ª.

A Espanha lidera a classificação do futebol mundial, com 1.877,18 pontos, seguida de perto pela Argentina, 1.873,33, e pela França, com 1.870, enquanto a Inglaterra ocupa a quarta posição, com 1.834,12 pontos.

Dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), Cabo Verde, que garantiu o primeiro Mundial da sua história, continua o mais bem classificado, agora com uma subida de três lugares (68.º).

Entre os treinadores português, Omã, de Carlos Queiroz, ocupa o 79.º posto, a Guiné, de Paulo Duarte é 81.ª, o Kuwait, de Hélio Sousa, é 135.º e Timor-Leste, de Zé Pedro, está na 198.ª posição.

A próxima atualização do ranking FIFA está agendada para 23 de dezembro.

Artigos Relacionados
Tópicos Futebol FIFA Portugal Argentina Espanha Brasil Paulo Duarte Hélio Sousa Carlos Queiroz Zé Pedro
Investigação
Opinião Ver mais
Leonor Caldeira
Leonor Caldeira
No país emerso

Justiça para José e Nívia Estevam

A resposta das responsáveis escola é chocante. No momento em que soube que o seu filho sofrera uma amputação das pontas dos dedos da mão, esta mãe foi forçado a ler a seguinte justificação: “O sangue foi limpo para os outros meninos não andarem a pisar nem ficarem impressionados, e não foi tanto sangue assim".

Carlos Torres
Carlos Torres

Os portugueses que não voltaram

Com a fuga de Angola, há 50 anos, muitos portugueses voltaram para cá. Mas também houve quem preferisse começar uma nova vida noutros países, do Canadá à Austrália. E ainda: conversa com o chef José Avillez; reportagem numa fábrica de oxigénio.

Menu shortcuts

Portugal cai para o sexto lugar no ranking mundial da FIFA