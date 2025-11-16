Carlos Forbs, a estreia pela Seleção e o apuramento para o Mundial: "Semana incrível"

Extremo do Club Brugge garante que vai continuar a trabalhar no clube para poder ser novamente chamado por Roberto Martínez.

Carlos Forbs estreou-se este domingo pela Seleção Nacional. O extremo do Club Brugge foi a principal novidade de Roberto Martínez para o estágio de novembro e foi no último jogo da fase de grupos, diante da Arménia, que o jovem avançado garantiu os primeiros minutos pela equipa nacional, na goleada histórica por 9-1 que garantiu o apuramento português para o Campeonato do Mundo de futebol do próximo ano.



Carlos Forbs na estreia pela Seleção frente à Arménia no Dragão

Em declarações na zona mista, Carlos Forbs mostrou-se "muito orgulhoso" pela internacionalização pela seleção principal portuguesa, assumindo que irá continuar a trabalhar para voltar a merecer a confiança do selecionador nacional.

"É um dia muito especial para mim, para a minha família, estou muito orgulhoso. Conseguimos a vitória, acho que joguei bem, e qualificámo-nos para o Mundial", começou por dizer o jovem, antes de falar sobre a forma como foi recebido pelo grupo: "Foi uma boa experiência, os jogadores receberam e trataram-me super bem. É uma semana incrível."

Carlos Forbs assumiu que a derrota diante da Irlanda não abalou a confiança do grupo de trabalho: "Estivemos sempre confiantes", garantiu o extremo, que promete continuar a trabalhar para merecer uma nova chamada à Seleção principal. "Acho que tenho de continuar a fazer o que tenho feito no clube. Vamos ver se vou voltar a ser chamado. Acho que todos os jogadores pensam nisso, vou continuar a trabalhar e a fazer o meu melhor."

Antes de terminar, Carlos Forbs comentou ainda o Sporting-Club Brugge, duelo da 5.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões que está agendado para o próximo dia 26, em Alvalade. "Sporting? Vai ser um jogo importante, espero que a minha equipa ganhe e um golinho [meu] também. Que ganhe o melhor", terminou.