Quem pode calhar na 'rifa' a Portugal para o Mundial de 2026?

Sorteio realiza-se a 5 de dezembro, numa altura em que ainda faltam definir seis vagas

Com 42 seleções já qualificadas para a fase final do Mundial'2026, começam a 'desenhar-se' aqueles que serão os potes para o sorteio do dia 5 de dezembro. E, naturalmente, começa a surgir a pergunta: quem poderá calhar na 'rifa' à Seleção Nacional?



O tão desejado troféu do Mundial'2026

Ora, neste momento, e ainda com seis vagas por apurar - quatro da Europa, a serem definidas no playoff de março, e duas a definir no playoff internacional -, já é possível ter uma ideia daquele que poderá ser o caminho de Portugal. E, independentemente dos adversários, não será fácil.

Recorde-se que o Mundial'2026 será dividido em 12 grupos de quatro equipas, com os dois primeiros de cada grupo, bem como os oito melhores terceiros classificados, a seguirem para a ronda seguinte.

Veja os potes provisórios para o Mundial'2026:

POTE 1

México (anfitrião)

Estados Unidos (anfitrião)

Canadá (anfitrião)

Espanha

Argentina

França

Inglaterra

Brasil

PORTUGAL

Holanda

Bélgica

Alemanha

POTE 2

Croácia

Marrocos

Colômbia

Uruguai

Suíça

Senegal

Japão

Irão

Coreia do Sul

Equador

Áustria

Austrália

POTE 3

Noruega

Egito

Argélia

Escócia

Paraguai

Costa do Marfim

Tunísia

Qatar

Uzbequistão

Arábia Saudita

África do Sul

Panamá

POTE 4

Jordânia

Cabo Verde

Gana

Nova Zelândia

Haiti

Curaçau