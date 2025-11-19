Sábado – Pense por si

As primeiras fotografias de Cristiano Ronaldo e Donald Trump na Sala Oval da Casa Branca

Record 18:14
Capitão da Seleção Nacional esteve esta terça-feira com o presidente dos EUA´.

A Casa Branca revelou esta quarta-feira as imagens do encontro entre Cristiano Ronaldo e Donald Trump. 

A primeira fotografia de Cristiano Ronaldo e Donald Trump lado a lado na Casa Branca
