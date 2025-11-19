Sábado – Pense por si

Schjelderup condenado a 14 dias de prisão com pena suspensa

Record 13:47
Extremo do Benfica conheceu a sentença esta quarta-feira no Tribunal de Copenhaga.

Andreas Schjelderup foi esta quarta-feira condenado a 14 dias de prisão com pena suspensa. O Ministério Público tinha pedido 20 dias de prisão efetiva para o jogador do Benfica - que partilhou um vídeo sexuial a envolver menores -, mas o juiz Mathias Eike não concordou.

Schjelderup ficará em liberdade condicional por um ano
Schjelderup ficará em liberdade condicional por um ano e não será obrigado a prestar serviços comunitários. O juiz falou "em cartão amarelo" e deixou claro que Schjelderup teria sido sancionado com 20 dias de prisão efetiva se não tivesse confessado e revelado arrependimento.

"Foi tido em conta que se trata de um vídeo de categoria 2 [n.d.r.: que inclui fotografias, sequências de vídeos ou outras representações visuais de crianças], que tem 27 segundos, que está dividido em partes e que não o procurou", acrescentou o juiz.

O jogador das águias foi questionado sobre se fazia ideia da idade dos jovens que apareciam no vídeo e respondeu que não.

Schjelderup reconheceu que ficou muito surpreendido quando foi contactado pela polícia, não tendo associado de imediato que estivesse relacionado com esse vídeo. "Nunca tinha falado com a polícia sobre qualquer assunto antes", referiu.

Schjelderup condenado a 14 dias de prisão com pena suspensa