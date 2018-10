Foi divulgada a história de Kathryn Mayorga numa revista alemã.

A polícia de Las Vegas, nos Estados Unidos da América, anunciou que reabriu esta segunda-feira a investigação da alegada violação de Cristiano Ronaldo à norte-americana Kathryn Mayorga. A mulher de 34 anos afirma que o internacional português a terá violado numa casa de banho do Palms Hotel and Casino, em Junho de 2009.



A professora e aspirante a modelo na altura terá relatado o caso à polícia de Las Vegas no próprio dia, mas acabou por não denunciar Ronaldo, por receio da reacção dos fãs do futebolista. Na passada semana a revista alemã Der Spiegel divulgou a história, referindo que a alegada vítima terá recebido 375 mil dólares, cerca de 322 mil euros do jogador para que mantivesse o silêncio.

O processo que foi agora reaberto indica que, na altura, Mayorga comunicou a suposta violação às autoridades e fez ainda um exame médico para aferir se teria sido vítima de abuso sexual. O jogador terá convidado Mayorga e uma amiga desta para a sua penthouse para "apreciarem a vista de Las Vegas".



A mulher de 34 anos afirma ter recusado a entrar no jacuzzi do apartamento e diz que Cristiano Ronaldo lhe terá emprestado uns calções e uma t-shirt. Ao trocar de roupa na casa de banho, Mayorga refere que foi neste momento que o jogador terá tentado ter relações sexuais com esta e esta terá recusado.



Mayorga afirma que Ronaldo a puxou para a cama e que terá consumado o acto sexual. Em resposta, o avançado da Juventus já veio responder nas redes sociais, através de um vídeo em que classificou o episódio de "fake news".

A norte-americana exibiu também um documento, no qual baseia as suas alegações, descrevendo o encontro e Ronaldo, citando que afirmou várias ao jogador as palavras "não" e "pára". O internacional português terá depois perguntado se esta teria dores e terá dito, de joelhos, a Mayorga: "Eu sou um tipo 99 por cento bom, não sei o que é este um por cento".

Através de um comunicado, os advogados do jogador afirmaram que o episódio relatado pela revista alemã "viola os direitos pessoais" do jogador de maneira "excecionalmente séria" e que irão processar a publicação. "Isto é um relato inadmissível de suspeitas da área privada."