Cristiano Ronaldo, internacional português e actualmente jogador da Juventus, reagiu à notícia que ressurgiu na passada semana sobre a alegada violação de uma mulher, em 2009, nos Estados Unidos, referindo-se a esta história como fake news (notícias falsas).



O advogado de Kathryn Mayorga, a mulher que afirma ter sido obrigada a ter relações sexuais com o jogador pelo próprio, afirmou, em comunicado: "A queixa apreentada pela Sra. Mayorga, as provas físicas do ataque, as respostas escritas sobra a violação atribuída a Cristiano Ronaldo (...) as circunstâncias em que foi assinado o acordo financeiro e de confidencialidade, e as feridas psicológicas sofridas pela Sra. Mayorga não são notícias falsas".



Na passada quinta-feira, Kathryn Mayorga apresentou um processo contra o internacional, afirmando que admite ter recebido 375 mil dólares do jogador português para desistir da sua queixa, há nove anos, e ter assinado um acordo de confidencialidade.Kathryn Mayorga, uma professora de 34 anos que era aspirante a modelo na altura do suposto ataque do avançado português, entrou com uma ação na justiça alegando que Ronaldo a violou numa casa de banho do Palms Hotel and Casino, em Junho de 2009. No processo, a mulher diz ter relatado o suposto incidente à polícia de Las Vegas no mesmo dia, mas acabou por não dar nome ao suspeito, por ter receio da reação dos fãs do futebolista português.De acordo com os documentos que deram entrada no tribunal, o jogador terá convidado Mayorga e uma amiga para a sua penthouse para "apreciarem a vista de Las Vegas". A mulher alega ter recusado entrar no jacuzzi do apartamento para não estragar o vestido e diz que Cristiano Ronaldo lhe emprestou uns calções e uma t-shirt, apontando-lhe para a casa de banho onde poderia trocar de roupa.O jogador terá então entrado na casa de banho para ter relações com a professora. Mayorga terá recusado e dito que queria ir embora. Antes de o ter conseguido fazer, Ronaldo tê-la-á puxado para a cama e tentado ter relações com a mulher que terá gritado repetidamente "não".Através de um comunicado, os advogados do jogador afirmaram que o episódio relatado pela revista alemã "viola os direitos pessoais" do jogador de maneira "excecionalmente séria" e que irão processar a publicação. "Isto é um relato inadmissível de suspeitas da área privada."