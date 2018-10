Cristiano Ronaldo vai ficar de fora da lista de convocados de Fernando Santos para os encontros com a Polónia, para a Liga das Nações, e para o particular com a Escócia.De acordo com o jornal Record, o internacional português falou com o presidente da FPF, Fernando Gomes, e com o seleccionador nacional Fernando Santos e, no decorrer das conversas, entendeu-se que o jogador da Juventus não deve integrar os trabalhos da Selecção em Outubro e Novembro.Fernando Santos anuncia esta quinta-feira os convocados para os encontro com a Polónia, para a Liga das Nações, e para o amigável frente à Escócia. A conferência de imprensa do seleccionador nacional está marcada para as 12h30, na Cidade do Futebol.