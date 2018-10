A queixa apresentada por Kathryn Mayorga contra Cristiano Ronaldo inclui nove acusações. A jovem que em entrevista à revista alemã Der Spiegel contou que Ronaldo a tinha violado revelou a sua identidade e fez com que a polícia de Las Vegas reabrisse a investigação. A alegada violação data de 2009. Entre as "causas para a acção", como vêm descritas na queixa, encontram-se agressão física, coerção e fraude, abuso de pessoa vulnerável, conspiração e difamação.





No processo do tribunal do condado de Clark a que ateve acesso, vem descrita a versão de Kathryn Mayorga – a queixosa – dos eventos da noite de 13 de Junho de 2009. Ela garante que no hotel para onde foi convidada a ir por Ronaldo, o jogador a empurrou para a cama e a forçou a relações sexuais. Na queixa, refere-se que Mayorga sofreu danos psicológicos e físicos incluindo contusões anais, stress pós-traumático e depressão.

Agressão física

A defesa de Mayorga alega que os maus-tratos sexuais e sodomia a que Ronaldo terá submetido a queixosa constituem uma agressão física à mesma e afirma ainda que os danos causados à norte-americana terão sido feitos de forma "maliciosa, opressiva, coerciva e fraudulenta, com intenção de causar danos à queixosa".



Indução intencional de stress emocional

O capitão da selecção portuguesa é ainda acusado de provocar de forma voluntária stress emocional à alegada vítima, na sequência da agressão e do tratamento que os representantes de Ronaldo deram ao sucedido. A defesa de Mayorga frisa que ela sofre de stress pós-traumático e depressão, potenciados pelas ameaças repetidas de a expor como alguém que queria apenas aproveitar uma relação sexual consentida para extorquir dinheiro.



Coerção e fraude

A defesa de Mayorga considera que há motivos para falar de coerção e fraude cometidas por Cristiano Ronaldo. A equipa legal do jogador terá, segundo a queixa, ameaçado sucessivamente a mulher de que a acusaria de ter tido relações consensuais com o jogador para depois o poder extorquir com uma acusação de agressão sexual. Estas ameaças tinham como fim impedir que a queixosa falasse com a polícia sobre o caso. Os representantes de Ronaldo afirmaram que ao assinar o acordo, nem Mayorga nem qualquer conhecido poderia cooperar com a polícia, afirmando que caso o fizessem poderiam sofrer pesadas "consequências financeiras e legais", o que pode ser considerado coerção. A queixa adianta ainda que Mayorga foi defraudada quanto às negociações para um acordo com Ronaldo, cujo objectivo não era compensá-la. A defesa alega que a jovem foi maltratada nas negociações.



Abuso de pessoa vulnerável

A defesa de Mayorga recorre à lei estadual do Nevada (NRS 200.5092) para a definir como uma "pessoa vulnerável", considerando que os representantes de Ronaldo se aproveitaram indevidamente dessa condição, explorando-a.



Conspiração e chantagem

A equipa que apoiou Cristiano Ronaldo em 2009, data do acordo entre ele e Mayorga, é acusada pelos representantes da queixosa de ter tentado conspirar contra o processo. Referindo pontos anteriores da queixa - em que se descreve a tentativa de atrasar o processo e pedir às autoridades que dessem menos importância à denúncia -, a defesa de Mayorga afirma que os representantes de Ronaldo, de forma "maliciosa, fraudulenta, opressiva e coerciva" cometeram actos de conspiração e chantagem.



Difamação

As queixas relativas a difamação referem-se aos artigos noticiosos de 2017 – feitos a partir da denúncia dos Football Leaks – em que apareciam três queixas de mulheres que acusavam Ronaldo de as ter agredido sexualmente. A defesa do jogador afirmou que esses artigos - que citavam documentos até ali exclusivamente na posse dos representantes de Ronaldo - constituíam "ficção jornalística" e que as queixas eram "infundadas". Estas declarações causaram danos à reputação de Mayorga, segundo a queixa apresentada ao tribunal do condado de Clark, que afirma que a alegada vítima "foi prejudicada profissionalmente e pessoalmente".



Abuso de processo

A queixa refere que Mayorga acedeu em participar numa reunião "alternativa" para resolver o assunto - o das negociações que resultaram no acordo de 350 mil dólares pagos à jovem. A queixa indica que este encontro partiu da vontade de "obstruir a investigação criminal". Os representantes do jogador português ter-se-ão, segundo a queixa, aproveitado do estado frágil da mulher, para a convencer a agir da forma que lhes convinha.



Negligência

Os representantes de Cristiano Ronaldo comprometeram-se a guardar o acordo e documentos a este referentes sob confidencialidade total. Nos Football Leaks foram divulgados documentos relativos a esse acordo, acusando a defesa da queixosa a outra parte de negligência para com esses mesmos ficheiros.



Quebra de contrato

O facto desses mesmos documentos terem sido tornados públicos leva a defesa de Mayorga a afirmar que existe uma quebra de contrato entre o jogador e a queixosa, já que os representantes do jogador tinham acordado não avançar com as queixas na condição dos documentos nunca virem a ser conhecidos.



Invalidação do acordo assinado

A queixa afirma ainda que o acordo assinado por Mayorga não é válido por ter sido conseguido de uma forma intencional, aproveitando a situação de vulnerabilidade da queixosa para conseguir o acordo. Segundo o código penal estadual do Nevada (NRS 30.040), é ilegal aproveitar-se de um estado de vulnerabilidade para conseguir um acordo; este acaba por ser favorável a apenas uma das partes.

Ronaldo nega acusações

Cristiano Ronaldo rejeitou liminarmente as acusações de que está a ser alvo por duas vezes. A primeira das quais através da rede social Instagram, em que emitiu um vídeo onde dizia que se queriam apenas aproveitar do seu nome. Esta quarta-feira, via Twitter, afirmou que considera "a violação um crime abjecto, contrário a tudo aquilo" que é e em que acredita.



Escreveu ainda: "Aguardarei com tranquilidade o resultado de quaisquer investigações e processos, pois nada me pesa na consciência".





Aguardarei com tranquilidade o resultado de quaisquer investigações e processos, pois nada me pesa na consciência. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 3, 2018