A comissão organizadora das competições da FIFA propôs, esta segunda-feira, o incremento dos prémios monetários para o Mundial de futebol feminino de 2019 na França, informou o organismo em comunicado.



"Um dos tópicos em agenda foi uma proposta para aumentar os prémios monetários para o Mundial2019, que incluirá pela primeira vez dinheiro para os estágios de preparação, bem como fundos para um programa de ajudas aos clubes", revelou o organismo, numa reunião celebrada na sede, em Zurique (Suíça).



O comité de finanças analisará os detalhes do programa antes de este ser apresentado ao Conselho da FIFA para a sua aprovação, numa sessão a realizar em 26 de Outubro em Kigali, Ruanda, informou a FIFA.



O sorteio da fase final do mundial de futebol feminino de 2019, no qual a selecção dos Estados Unidos defende o título, será realizado em Paris, em 8 de Dezembro.