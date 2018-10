No final da passada semana, uma norte-americana, Kathryn Mayorga, denunciou publicamente uma alegada violação que terá sofrido, em 2009, pelo internacional português Cristiano Ronaldo. Com a investigação reaberta, foram recordadas casos semelhantes ligados ao jogador. Segundo a queixa apresentada por Kathryn Mayorga junto do Tribunal Distrital de Clark County, Nevada, Cristiano Ronaldo tinha sido já denunciado por mulheres duas vezes pelo mesmo crime – em Manchester, em 2005, e em Itália.

Segundo o The Sun, em Outubro de 2005 – quando o português tinha 20 anos – Cristiano Ronaldo foi detido na sequência de uma denúncia de violação num hotel em Londres. Na altura, o futebolista negou as acusações e o caso acabou por ser arquivado por "falta de provas". Segundo o jornal, Ronaldo e um segundo homem, "na casa dos trinta", foram acusados por duas mulheres.

"Fui notificado de que a investigação policial foi encerrada e que nenhuma acção legal será aplicada contra mim relativamente às anteriores alegações", disse, na altura.

O advogado da vítima, Leslie Stovall, avançou entretanto com uma impugnação do acordo entre o jogador e a mulher, alegada vítima de violação. Ao site alemão Der Spiegel, a norte-americana de 34 anos refere que Ronaldo a terá obrigado a praticar sexo anal.



Mayorga exibiu também um documento, no qual baseia as suas alegações, descrevendo o encontro com Ronaldo, citando que disse várias vezes ao jogador as palavras "não" e "pára". O internacional português terá depois perguntado se esta teria dores e terá dito, de joelhos, a Mayorga: "Eu sou um tipo 99 por cento bom, não sei o que é este um por cento".

Na segunda-feira, a polícia de Las Vegas anunciou que reabriu a investigação da alegada violação de Ronaldo à norte-americana, numa casa de banho do Palms Hotel and Casino, em Junho de 2009.



A professora e aspirante a modelo na altura terá relatado o caso à polícia de Las Vegas no próprio dia, mas acabou por não denunciar Ronaldo, por receio da reacção dos fãs do futebolista. O processo agora reaberto indica que, na altura, Mayorga comunicou a suposta violação às autoridades e fez ainda um exame médico para aferir se teria sido vítima de abuso sexual. O jogador terá convidado Mayorga e uma amiga desta para a sua penthouse para "apreciarem a vista de Las Vegas".