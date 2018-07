Oito dos nove detidos pela GNR e PSP na segunda-feira, na sequência dos incidentes na Academia do Sporting de 15 de maio, já estão no tribunal do Barreiro, onde vão ser ouvidos em primeiro interrogatório judicial.

De acordo com o comunicado divulgado esta terça-feira pela Procuradoria Distrital de Lisboa foram detidos nove elementos na segunda-feira, o que perfaz um total de 36 pessoas detidas pelos incidentes ocorridos em Alcochete, em que um grupo de encapuzados invadiu a Academia do Sporting e agrediu vários jogadores da equipa profissional de futebol.

No entanto, segundo informação da PSP no Tribunal do Barreiro "já todos os arguidos entraram no tribunal" e, de acordo com o presenciado pelos jornalistas entraram apenas oito.

Os 27 arguidos que já tinha sido presentes a primeiro interrogatório estão todos a aguardar julgamento em prisão preventiva.

Durante a manhã, o juiz de instrução criminal Carlos Delca informou os jornalistas de que hoje, provavelmente, iria apenas proceder à identificação dos arguidos, que só deverão começar a ser ouvidos a partir de quarta-feira.

A operação decorreu de uma investigação dirigida pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa às agressões a jogadores e técnicos da equipa de futebol do Sporting, levadas a cabo por cerca de 40 alegados adeptos encapuzados.

Na altura, a GNR deteve 23 dos atacantes, que permanecem em prisão preventiva.

Mais tarde, em 5 de Junho, foram detidas pelas autoridades mais quatro pessoas, entre elas o antigo líder da Juventude Leonina Fernando Mendes, que também ficaram em prisão preventiva.

Ao todo, com as detenções efectuadas na segunda-feira, estão detidas 36 pessoas relacionadas com este caso.

Os arguidos estão indiciados por vários crimes, nomeadamente sequestro, ofensa à integridade física qualificada, introdução em lugar vedado ao público, dano com violência, terrorismo, resistência e coação sobre funcionário.