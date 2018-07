O dia mais importante da história do futebol português aconteceu no dia 10 de Julho de 2016, há exactamente dois anos. Portugal fez história quando Éder marcou frente à França na final do Euro2016, dando aos portugueses o lugar de campeões da Europa.

Esta terça-feira comemora-se o segundo aniversário da vitória portuguesa que valeu o primeiro trofeu oficial à selecção de Fernando Santos.

Ainda se lembra do momento em que Cristiano Ronaldo chorou ao perceber que não conseguiria terminar o jogo e entregou a braçadeira de capitão a Nani antes de ser levado na maca?







E do momento em que Ronaldo ficou de fora, ao lado de Fernando Santos, a dar dicas aos jogadores?





Para a história fica o épico golo de Éder, aos 109 minutos, que deu a Portugal a vitória.





A comemoração dos jogadores logo após soar o apito final.A selecção portuguesa não conseguiu repetir o feito no Mundial 2018, tendo ficado pelos oitavos-de-final frente ao Uruguai.