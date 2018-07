O avançado francês Olivier Giroud afirmou querer dar uma lição a Thierry Henry no jogo contra a Bélgica que decide quem passa à final do Mundial de 2018. Giroud também admitiu que será estranho jogar contra Henry que estará no banco dos belgas.

"Obviamente terei muito orgulho em mostrar a Henry que ele escolheu o lado errado. É verdade que será muito estranho jogar contra ele, mas também será um jogo especial para ele. Pessoalmente, eu só quero saber da vitória", disse Giroud em conferência de imprensa. Citado pela Sky News, o avançado insistiu que a presença de Thierry Henry não será uma distracção para o objectivo de chegar à final.

Sobre o jogo, o avançado do Chelsea declarou: "Há uma grande rivalidade entre a França e a Bélgica. É uma espécie de derby". Na soma dos jogadores das duas equipas, encontram-se 17 atletas que jogam no campeonato inglês. Por isso, os jogadores conhecem-se bem e, na opinião de Giroud, "será um jogo com sotaque inglês."

Giroud é actualmente o quarto melhor marcador de sempre da selecção francesa com 31 golos. No primeiro lugar, com 51 golos, está… Thierry Henry. Henty ganhou o mundial com a selecção francesa em 1998. Passados 20 anos, Giroud espera agora fazer o mesmo.