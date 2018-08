O antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho garante que é o líder da SAD "leonina" e do clube e confirmou que se deslocou, esta sexta-feira, a Alvalade para retomar as funções."Apresentámo-nos para retomar as nossas funções. Faremos o que a lei deixa ao nosso alcance. O presidente da SAD chama-se Bruno de Carvalho. Foi muito bom voltar a casa e acredito que vamos voltar a ocupar o nosso lugar", afirmou Bruno de Carvalho, aos jornalistas. "Fomos recebidos pelo departamento jurídico, as pessoas da Comissão de Gestão não tiveram a coragem de nos enfrentar e mais uma vez não vão respeitar uma decisão. Espero dentro de dias voltar a trabalhar com uma dessas pessoas como presidente da SAD. Não foi só fumaça!", respondeu o antigo dirigente, que garante que uma providência cautelar anulou a assembleia destituinte de 23 de Junho.

"Queríamos ler que uma das providências que requeria a anulação à Assembleia Geral de dia 23 de Junho antes de decisão judicial a suspendeu. O Sporting nada pode fazer a não ser receber-nos como presidente do Sporting e da SAD. As gentes de Marta Soares foram citadas no dia 1 de Agosto. Ou seja, sabem que sou presidente desde aí", garantiu BdC aos jornalistas, reforçando: "Estão a resistir a isto. Dia 2 inventaram a pretensa suspensão".



"Apresentámo-nos para retomar as nossas funções. Faremos o que a lei deixa ao nosso alcance. O presidente do Sporting e da SAD chama-se Bruno de Carvalho. Eles calaram-se, dia 2 fizeram a suspensão. Foi muito bom voltar a casa, a um sítio que é nosso por direito assim os sócios o quiseram, e acredito que vamos voltar a ocupar o nosso lugar", disse também.

"As gentes de Marta Soares não têm a ata da Assembleia Geral feita quase dois meses depois. A verificação notarial da votação só foi feita vários dias depois. Estava presente um notário e não entregaram nada", acusou ainda, deixando a garantia: "Havendo resistência, faremos o que a lei nos coloca ao nosso alcance."

"Não temos objecções a ir a eleições, vamos continuar a trabalhar para que não se instale o sinistro projecto em curso", prosseguiu, deixando um recado aos opositores: "Os Leais ao Sporting não vergam, aguentam firme. Foi uma importante vitória da democracia e da tolerância".



"As eleições seriam inevitavelmente impugnadas. A estratégia seria a crise", acrescentou, rematando: "Isto alterou tudo e sabem desde dia 1 de agosto que todo o efeito da Assembleia Geral de dia 23 de Junho foi suspenso, o que significa que sou o presidente, correto? Abdicar? Mas eu sou o juiz? Não abdico de lutar pela democracia. Estava lá o cartório e só quatro dias depois é que deram as coisa".