Bruno de Carvalho já reagiu às alegações de Rafael Leão, apresentadas na carta de rescisão querevelou esta sexta-feira, deixando claro que o avançado e o pai deste terão de provar aquilo que alegaram. Na mesma publicação, feita no Facebook, BdC anexa 'print screens' de várias mensagens de WhatsApp."Cuidado meu menino pois tu e o teu pai vão ter de provar isso! Aqui seguem as mensagens "ameaçadoras"!", escreveu o antigo presidente do Sporting.