"O futuro do Sporting começa por todos nós". Foi com esse pensamento e que, unidos "pela paixão pelo Sporting", um grupo de sportinguistas, que se cruzou enquanto tirava o curso de gestão de empresas, fez uma análise detalhada sobre a situação do clube e identificou prioridades.



A "visão estratégica", assinada por Miguel Cal e Ricardo Farinha, começou a circular e a ser divulgada em Junho, mês de que está datada, e tem vindo a agitar os bastidores das eleições, apesar de ser anterior e de não haver uma relação direta. Miguel Cal, entretanto, foi convidado pela lista de Frederico Varandas, para ser administrador da SAD com o pelouro estratégico e operacional.



Record teve acesso ao documento, de 30 páginas, que reúne propostas de grande consenso e outras politicamente incorretas, como pôr termo "ao descontrolo das claques". Saiba tudo sobre o relatório aqui.