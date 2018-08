O antigo dirigente deslocou-se a Alvalade para assumir funções e acusou a Comissão de Gestão de não acatar decisões de tribunais. O órgão liderado por Torres Pereira diz que os documentos não têm validade.



Eleito presidente do clube em Março de 2013 e reconduzido em 2017, Bruno de Carvalho foi destituído do cargo na reunião magna de Junho, com 71,36% dos votos, e posteriormente suspenso de sócio pela Comissão de Fiscalização, criada na sequência da demissão da maioria dos membros do Conselho Fiscal e Disciplinar.



Na sequência da decisão, foram convocadas eleições para os órgãos sociais do clube, para 8 de Setembro, e Bruno de Carvalho viu a sua candidatura rejeitada pela Mesa da Assembleia Geral, com base no facto de o ex-presidente estar suspenso.



João Benedito, José Maria Ricciardi, Pedro Madeira Rodrigues, Frederico Varandas, Rui Jorge Rego, Dias Ferreira e Fernando Tavares Pereira são os candidatos cujas listas foram validadas.



Os destinos do Sporting têm estado a cargo de uma comissão de gestão liderada por Artur Torres Pereira, nomeada pela Mesa da Assembleia Geral presidida por Jaime Marta Soares, enquanto José Sousa Cintra, antigo presidente, foi designado para administrador da sociedade que gere o futebol profissional (SAD).