Poucas horas depois dos sócios do Sporting votarem a favor da destituição do Conselho Directivo, numa assembleia-geral em que mais de 14 mil associados tomaram uma decisão, Bruno de Carvalho usou o Facebook para dizer o que lhe ia na alma. "Podia impugnar esta AG por todas as ilegalidades cometidas: sim. Mas não o vou fazer. Era só o adiar o ter de devolver o Clube a quem nele mesmo manda", escreveu o presidente destituído, deixando ainda uma promessa: "a minha carta de suspensão vitalícia de sócio segue segunda-feira e nunca mais seguirei sequer os eventos desportivos do clube."

Foram precisas 15 horas para a decisão cair por terra. Domingo, pelas 18h30, a Comissão de Gestão dos "leões", liderada por Artur Torres Pereira, anunciou que Sousa Cintra iria ser o presidente da SAD "verde e branca", substituindo BdC. Mal acabou a conferência de imprensa, Bruno de Carvalho publicou um dos seus posts mais acutilantes de sempre. E voltou atrás não apenas no que tinha escrito na referida rede social, mas também no que tinha dito sobre a AG de destituição e uma possível derrota - "Se receber um ‘não’ numa Assembleia fidedigna, não meto lá mais os pés e não me recandidato. Escusam de me expulsar de sócio. Saio de cena dia 23 de Junho. Só peço para ir buscar as minhas coisas ao escritório."

"Calma. O homem do tremoço vai ser Presidente do quê? Da SAD???", começou por questionar. "Não Sousa Cintra, não és o Presidente da SAD pois para isso tens de passar por muitos passos [sic]", atirou.

"Agora acabou. Querem guerra. Eu compro! Vou impugnar a AG e o Presidente da SAD ainda sou eu! Vou a eleições. Vamos ver quem vence. Se são a maioria dos sócios ou os "podres" e os Viscondes!", acrescentou. "Eu vou impugnar, como sócio esta AG, e vou a eleições. E se estes tipos da putativa comissão disciplinar me quiserem expulsar de sócio, dia 30 encontramo-nos na AG pois tenho direitos que não vou abdicar! Chega de afinações!", garantiu ainda: "Eu posso perder mas sim: não vou desistir!"

"Por muito que me queira afastar, não consigo! Bem sei o que disse amargurado, traído, ferido, que não queria ser mais adepto nem sócio, mas NÃO consigo... Amo-te Sporting CP e quero continuar a acreditar num Sporting CP sem Viscondes ou com eles remetidos ao seu lugar: calados!!!", disse também, confessando que a conferência de imprensa o "tirou do sério". "Abutres arrogantes... Vocês são do Campo Grande Futebol Club... Nós somos do Sporting Clube de Portugal! Um Clube popular e não de Cascais ou de semi-ricos!!!", rematou.

Os termos usados na publicação e a decisão de impugnar a assembleia levantaram uma onda de críticas. Na manhã desta segunda-feira, novo recuo. Bruno de Carvalho voltou ao Facebook para alterar substancialmente a publicação onde, além dos ataques a Sousa Cintra, apelidava os membros da comissão disciplinar de "cretinos". Depois da alteração da publicação, alguns desses adjectivos desapareceram, assim como a intenção de impugnar a assembleia. BdC acrescentou ainda um pedido de desculpas: "Já alterei o texto pois apesar da frustração e sentimento de revolta terem sido tremendos nunca devia ter escrito muito do que escrevi. Desculpem este meu lado humano que teve a fraqueza de ficar arrasado com tudo o que vi e senti na AG."

Esta não foi o único volte-face de BdC no que à assembleia-geral destitutiva diz respeito. O agora sócio suspenso do Sporting sempre dissera que não ia marcar presença na reunião magna, mas apareceu à última hora: tentou falar aos sócios presentes no Altice Arena – o que o presidente da mesa da assembleia-geral, Marta Soares, não permitiu por já estarem fechadas as inscrições - e acabou por votar.

Facebook, o centro do mundo de BdC

No início de Fevereiro de 2018, com a equipa na liderança do campeonato, a alteração de estatutos e mudanças no regulamento disciplinar do clube levantaram forte polémica durante uma assembleia-geral e Bruno ameaçou demitir-se, depois de abandonar a reunião. A 17 de Março, os sócios aprovaram os pontos da discórdia por larga maioria, a mesma com que defenderam a continuidade de BdC à frente dos comandos do clube. Nesse dia, avisou os sportinguistas que era preciso dar mostras de militância. E explicou como: "A partir de hoje não compramos nem mais um jornal desportivo. Inclui aqui o Correio da Manhã; 2. Não vejam nenhum canal português de televisão, a não ser o do Sporting; 3. Que todos os comentadores afectos ao Sporting abandonem de imediato os programas", declarou."

Mas, nos últimos tempos, foram várias as vezes em que foi entrevistado ou telefonou para meios de comunicação que não os do clube para passar a sua visão dos factos. A primeira vez que "quebrou" o compromisso foi no dia em que publicou o post em que criticava a postura dos jogadores "leoninos" na partida frente ao Atlético de Madrid, para a Liga Europa, a 5 de Abril deste ano: ligou para a CMTV para se defender.

São muitos os que consideram que essa publicação foi o início da grave crise que se vive em Alvalade. Logo após a final do jogo que os "verdes e brancos" perderam por 2-0, BdC recorreu ao Facebook para lamentar os "erros grosseiros" de futebolistas experientes como Coates e Mathieu, criticar remates de Gelson e os cartões amarelos recebidos por Coentrão e Bas Dost. "De 11, em vez de 22, como queria, fomos 9, muitas vezes, e isso paga-se caro...", escreveu o presidente "leonino", dizendo que os dois jogadores "não quiseram jogar" na segunda mão, com faltas para amarelo que "nunca poderiam ter feito".

No dia seguinte, nas redes sociais, 19 jogadores publicaram um comunicado contestando as declarações de BdC. O então presidente recorreu ao Facebook e avisou os "meninos amuados" que todos os que tinham subscrito o comunicado estavam "imediatamente suspensos, tendo que enfrentar a disciplina do clube".

Em causa, parecia estar o jogo frente ao P. Ferreira para a I Liga. Mas foi o na altura técnico do Sporting, Jorge Jesus, a anunciar o recuo de BdC: "O presidente deu-me liberdade para convocar os jogadores que eu quiser, como é habitual".

Por esta altura, Bruno de Carvalho anunciou a sua saída do Facebook, a plataforma mais usada nas guerras que iniciou em todas as frentes. Porém, voltou cerca de um mês depois e mais activo do que nunca. No dia da assembleia-geral destitutiva, fez mais de 20 publicações a comentar os acontecimentos da reunião magna. Mas na assembleia de Fevereiro criticou os sócios que o fizeram.

Esta saída do Facebook não foi a primeira. Em Maio de 2017, fechou a página com a promessa de nunca mais voltar. O afastamento durou dois meses.

As mudanças de postura de Bruno de Carvalho não aconteceram apenas em assuntos internos do Sporting. No início de Maio deste ano, depois de ser suspenso seis dias pelo conselho de Disciplina, garantiu que ia para o banco à mesma assistir ao jogo. Mas, na Sporting TV, anunciou que mudara de ideias e que assistiria à partida na bancada.

Em Janeiro de 2016, Bruno de Carvalho disse, numa entrevista à SIC, que não permitira que atitudes pessoas prejudicassem a presidência do clube. "No dia em que o Bruno de Carvalho presidente começar a trazer as suas emoções próprias para dentro do clube, começar a trazer opacidade para dentro do clube, começar a pensar que é o maior da cantadeira, começar a não ligar ao maior património que são os sócios, começar a tomar atitudes completamente lesivas para o clube, o cidadão e sócio Bruno de Carvalho vai pegar no presidente e vai metê-lo imediatamente fora do clube, disso ninguém tenha dúvida nenhuma."