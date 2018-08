Bruno de Carvalho divulgou um novo post no Facebook este sábado com duros ataques a Jaime Marta Soares, Sousa Cintra, Vítor Espadinha, Torres Pereira e Henrique Monteiro.Numa publicação com o título "Descubram as diferenças", o antigo presidente do Sporting sublinhou que quer "ir a eleições" e o "deixem em paz"."Vejam a diferença entre uma pessoa normal, racional, com sentido de missão, democracia e de estado de direito, e golpistas que dizem estar de graça no clube e SAD a trabalhar mas por fora já são muitos milhões em jogo... É tão fácil acabar toda esta novela. Deixem a nossa Lista ir a eleições acabando com estas suspensões fraudulentas. E deixem os sócios decidir. Parem com este espectáculo deprimente, com este assustar dos associado do bicho papão dos jogadores que já têm suores novamente, de estarmos falidos, de precisarmos de 122 milhões, de precisarmos de investidores... Apenas precisamos de ir a eleições, deixar os sócios decidir e parar de lhes mentir.""DESCUBRAM AS DIFERENÇASMoura dos Santos, apenas porque é do GAJ e não passa deste registo como pessoa, pede a minha morte...Sousa Cintra, a quem foi prometido exploração de poços de petróleo, sabemos lá por quem, pede a minha expulsão...Espadinha, o "maluquinho" de serviço, aquele que faz greves de fome para lhe darem papéis em séries ou peças de teatro, amigo do peito de Carlos Seixas (amigo do peito de Vieira e Vilarinho) quer-me bater...Torres Pereira, o escorraçado da Atlândida, o homem das corzinhas e setinhas, a quem já foram prometidos tachos e panelas, acha que esta acima da Lei dizendo de peito feito "Haja o que houver até dia 8 de Setembro nós somos os presidentes"... Lei para ele, é ele próprio, e julga ter as costas quentes...Jaime Marta Soares diz aos sete ventos, em encontros particulares e dentro das instalações do Clube e SAD, e aos sócios que vão a Alvalade, no "Sporting CP mando eu" e depois vai às Tvs todas, com cara de "velhinho sem abrigo", dizer que eu acho que o Sporting é meu...Henrique Monteiro escreveu, antes de ter como prémio ser coordenador do pelotão de fuzilamento, "ou arranjamos maneira de afastar este presidente ou temos o dever de sair todos do Sporting"E o que eu quero: ir a eleições e que me deixem em paz! Só quero ter a chance de poder continuar a ter a honra e prazer de servir o Sporting CP 24h por dia, levando o Clube a continuar a ultrapassar todas as barreiras desportivas e financeiras da sua história. Lutar pela verdade desportiva até às últimas consequências. Continuar a promover alterações de fundo no futebol mundial. Elevar novamente o orgulho Sportinguista! Afinal, ser tão grande quanto os maiores do Mundo, com Atitude e Compromisso!Descubram as diferenças!Vejam a diferença entre uma pessoa normal, racional, com sentido de missão, democracia e de estado de direito, e golpistas que dizem estar de graça no Clube e SAD a trabalhar mas por fora já são muitos milhões em jogo...É tão fácil acabar toda esta novela. Deixem a nossa Lista ir a eleições acabando com estas suspensões fraudulentas. E deixem os sócios decidir.Parem com este espectáculo deprimente, com este assustar dos associado do bicho papão dos jogadores que já têm suores novamente, de estarmos falidos, de precisarmos de 122 milhões, de precisarmos de investidores... Apenas precisamos de ir a eleições, deixar os sócios decidir e parar de lhes mentir."