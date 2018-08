"Bruno de Carvalho veio mentir e desestabilizar o clube", disse em conferência de imprensa Artur Torres Pereira, da Comissão de Gestão do Sporting. "Quanto mais a Sporting SAD precisa de tranquilidade, mais o ex-presidente destituído tenta desestabilizar. Quanto mais a Sporting SAD precisa de união, mais o ex presidente destituído provoca a desunião", acrescentou.



"Ao final da manhã de hoje, afirmando a existência de uma decisão do tribunal que reconduziria na presidência o ex-presidente destituído pelos sócios, este compareceu nas instalações do clube alegando ter em sua posse tal decisão judicial. Analisada e conferida a documentação nas instalações do clube, concluiu-se ser tudo mentira. Porque não existia nem existe qualquer fundamento nem decisão judicial", prosseguiu a Comissão de Gestão do clube de Alvalade.



Torres Pereira afirmou ainda que Bruno de Carvalho não quis abandonar as instalações voluntariamente, tendo sido necessária a intervenção da PSP. "Tendo o ex-presidente destituído recusado retirar-se das instalações de forma voluntária, mesmo depois de comprovado que vinha com uma mão cheia de nada e outra cheia de coisa nenhuma, foi pedida a intervenção da PSP, que garantiu a sua saída".

"Lamentamos e repudiamos este episódio, que teve lugar na véspera do nosso primeiro jogo em Alvalade, para lá de ser no decurso de um ato eleitoral vital para o clube. Infelizmente, estamos habituados a este tipo de atitudes de desprezo e desrespeito por parte do ex-presidente destituído para com adeptos, atletas e sócios. Todavia, hoje todos os limites foram ultrapassados", ressalvou.

Esta sexta-feira, o antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho garantiu ser o líder da SAD "leonina" e do clube e confirmou que se deslocou a Alvalade para retomar as funções.