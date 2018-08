Atletas estão a ser ouvidos formalmente pelas autoridades no âmbito da investigação às agressões na Academia de Alcochete. Mathieu e Bataglia falaram sobre momentos que consideraram suspeitos.

Os jogadores do Sporting estão a ser ouvidos formalmente pelo Ministério Público e pela GNR no âmbito das investigações às agressões na Academia de Alcochete, a 15 de Maio deste ano. Também os seguranças que estavam no centro de treino dos "leões" no dia do ataque já foram interrogados pelas autoridades.



Segundo o Correio da Manhã, Bataglia e Mathieu foram dois dos jogadores que prestaram declarações.



No dia 15 de Maio, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na Academia do clube por um grupo de cerca de 40 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos, jogadores e staff. Na altura, a GNR deteve 23 dos atacantes. No dia 5 de Junho, foram detidas pelas autoridades mais quatro pessoas, entre elas o antigo líder da Juventude Leonina Fernando Mendes, que também ficaram em prisão preventiva, tal como mais outras nove pessoas, detidas posteriormente. No meio de Julho, mais uma pessoa foi detida. Os detidos que aguardam julgamento em prisão preventiva vão responder pela prática de crimes de terrorismo, ofensa à integridade física qualificada, ameaça agravada, sequestro e dano com violência.



