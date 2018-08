As notícias sobre a insolvência são muito exageradas, diria Mark Twain e dizem os especialistas. Mas o rombo causado pela tempestade em Alvalade pode gerar uma crise de liquidez - e arrisca comprometer a capacidade do clube durante largos anos.

"Doing a Leeds é uma expressão do futebol inglês que se tornou sinónimo de potenciais consequências da má gestão financeira para os clubes domésticos, depois do rápido declínio nos anos 2000 do Leeds United", lê-se na enciclopédia online Wikipédia. O Leeds, que chegou às meias-finais da Liga dos Campeões em 2001, onde foi eliminado pelo Valência, desceu para a terceira divisão e ainda não voltou à ribalta - na época passada ficou em 13º lugar na segunda liga inglesa. Até ao rebentar da crise governativa no Sporting, a situação financeira do clube não parecia estar a caminhar para um doing a Leeds. Mas as rescisões de nove jogadores e a impossibilidade de emitir dívida como estava previsto têm levado pessoas como o ex-banqueiro José Maria Ricciardi a dizer a palavra "insolvência" ou o economista João Duque a falar em "falência técnica". Está o Sporting dirigido por Bruno de Carvalho prestes a cunhar um "doing a Sporting"?



As pessoas ouvidas pela SÁBADO - ligadas ao clube ou economistas focados nesta área - admitem que a crise põe o Sporting numa situação financeira muito mais vulnerável, mas afastam o cenário da insolvência, cuja menção atribuem ao calor do momento. "Não diria tanto no curto prazo", responde Paulo Reis Mourão sobre se existe um risco real de insolvência. "O próprio património do Sporting permite afastar, tecnicamente, o risco de insolvência em sentido lato", explica à SÁBADO o professor da Universidade do Minho, especialista em finanças desportivas. O problema mais imediato de pressão financeira não está tanto no desequilíbrio entre activo e passivo, mas noutra frente: na existência, ou não, de dinheiro em caixa para cumprir as obrigações do clube, dos salários ao pagamento ao Estado e aos fornecedores. "Decerto o risco de crises de liquidez é diferente e aí não duvido que seja significativo neste momento", complementa Paulo Reis Mourão.



Este está longe de ser o único risco, mas é o maior no curto prazo e decorre da impossibilidade, enquanto a crise governativa no clube durar, de avançar com o empréstimo obrigacionista. O regulador do mercado de valores mobiliários, a CMVM, não aprovou o prospecto da emissão obrigacionista de 15 milhões que a direcção do Sporting queria fazer este mês e que tinha como um dos objectivos financiar a tesouraria do clube. Para a CMVM, a enorme instabilidade - com rescisões de nove jogadores - não permite ter um prospecto que reflicta para os investidores a real situação do clube. "Nada se alterou para melhor no contexto em que a CMVM decidiu", aponta Filipe Garcia, economista-chefe da consultora financeira. Enquanto não houver uma estabilização do clube não haverá prospecto - por outras palavras, enquanto não forem convocadas eleições no Sporting e eleita uma nova direcção dificilmente haverá empréstimo.



Sem os 15 milhões de euros da emissão - tipicamente colocada junto de pequenos investidores, muitas vezes sócios e adeptos do clube - surge a tal pressão imediata sobre a tesouraria. Há alguns factores mitigantes. "Cerca de 60% da massa salarial desapareceu", diz uma fonte ligada ao clube, que sublinha ser difícil neste momento perceber exactamente o nível de pressão actual. As rescisões são um rombo potencial, mas nesta frente reduzem a pressão. Por outro lado, a emissão foi pensada em parte para libertar o Sporting de pressão financeira antes do Mundial de Futebol, para que o clube tivesse mais margem negocial na venda de alguns dos seus melhores jogadores (Rui Patrício, Gelson Fernandes, William Carvalho ou Bruno Fernandes, só para citar portugueses, estão no Mundial). Numa situação-limite de pressão, um dos jogadores ainda no plantel - Acuña, na selecção argentina, será dos mais valiosos - pode ser vendido.



Esta táctica de sobrevivência teria os inevitáveis custos, tanto maiores quanto mais tempo durar a instabilidade. "Em termos operacionais, isto funciona como um espartilho para as aquisições de jogadores, para os projectos de expansão e modernização e, finalmente, para a competitividade da área do futebol profissional (que pode contagiar áreas das outras modalidades)", explica Paulo Mourão. Antes de Novembro, sem vendas significativas de jogadores, há uma amortização de dívida de 45 milhões de euros para fazer, cujo prazo já foi adiado uma vez. A SÁBADO perguntou à direcção do Sporting que medidas alternativas pondera executar caso não consiga financiar-se no mercado, mas fonte oficial respondeu que a actual direcção não responde a nenhum órgão do grupo Cofina (de que a SÁBADO faz parte).



Além da crise imediata de liquidez há o problema da diminuição do activo do clube, com a rescisão de nove jogadores. O plantel de futebol é não só um dos pilares do activo, como uma fonte de receita importante para o reequilíbrio financeiro do clube.



Quase 160 milhões vaporizados

"Com n jogadores a rescindirem há o risco de o valor real do activo do Sporting implodir", aponta Filipe Garcia. O economista nota que o rombo no balanço não é aquele que tem sido descrito nos media - já lá vamos - uma vez que os jogadores estão registados pelo valor contabilístico de compra e não pelo de mercado. Bruno Fernandes, por exemplo, teve um valor de aquisição, sem contar com comissões, de 8,5 milhões de euros e na plataforma Transfermarkt surge com uma cotação de 30 milhões. Ainda assim, a perda destes activos desequilibra o balanço do Sporting. "Em termos contabilísticos, pode até acontecer que face a este novo tipo de contingências e face a instruções contabilísticas e normas contabilísticas, o contabilista e os revisores imponham uma redução significativa no activo, podendo até transformar o capital num capital negativo. Isso não significa a falência. É a chamada falência técnica", afirmou o economista João Duque, membro da Comissão de Fiscalização do Sporting, à TSF a 15 de Junho. A concretizar-se, será a reversão do progresso conseguido pela actual direcção de Bruno de Carvalho, que tirou o Sporting precisamente dessa situação.



Outra dimensão do dano - a que faz os títulos nos jornais dos milhões perdidos pelo Sporting com as rescisões - é a anulação de uma fonte muito importante de receita para o clube, que tem sido crucial para o seu reequilíbrio financeiro. Por esta via, a crise terá "custado" em receita potencial uns impressionantes 158,5 milhões de euros - é este o valor de mercado dos nove jogadores que rescindiram por justa causa calculado na plataforma Transfermarkt (só Gelson Fernandes, Bruno Fernandes e William Carvalho "valem" 90 milhões). Na época de 2016/17, por exemplo, o clube registou uma receita-recorde com a venda de jogadores - João Mário (40 milhões de euros), Slimani (30 milhões) e Rúben Semedo (14 milhões) - a que se juntou na época seguinte a saída de Adrien (24,5 milhões). A estas perdas somam-se as potenciais já referidas: a margem negocial do Sporting para vender jogadores é agora mais curta e a receita será sempre menor do que seria noutro contexto.



Tiquetaque, tiquetaque, tiquetaque

Na SAD leonina há quem considere que ainda é possível que alguns jogadores voltem atrás na rescisão se a direcção do clube mudar. "A justa causa perde força se as circunstâncias que levaram à rescisão mudarem para melhor", espera uma fonte, para quem é muito importante apanhar estes jogadores antes que assinem por outro clube (Rui Patrício já assinou pelos Wolves, por exemplo). Esta via parece frágil dados os timings em cima da mesa (Assembleia-Geral a 23 e depois 45 dias para convocar novas eleições) e a vontade expressa da direcção de Bruno de Carvalho de lutar por ficar à frente do clube.



Certo é que o pior cenário, a insolvência, está por enquanto afastado. E também certo é que, mesmo com uma nova emissão de dívida e uma direcção que traga o respectivo apoio financeiro, o Sporting ficou numa situação muito mais vulnerável, quer no plano financeiro (em que não fechou ainda os processos de restruturação do passivo com o BCP e o Novo Banco), quer no desportivo. "Quando os jogos começarem é que se vai perceber que a equipa passará provavelmente a ter capacidade para objectivos inferiores, como ir à Europa", aponta uma fonte que preferiu o anonimato. Isto, no melhor cenário.