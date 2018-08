"Não houve nem poderia haver qualquer acto de expulsão. Aquela exibição deplorável de mentira primária é um insulto à inteligência do homem médio", disse em conferência de imprensa o presidente destituído dos "leões".

Bruno de Carvalho reagiu esta sexta-feira às declarações da Comissão de Gestão do Sporting. "Não houve nem poderia haver qualquer ato de expulsão. Acresce que na pendência da anómala situação, os membros da Direcção não precisam de estar presentes nas instalações para proteger os superiores interesses do Sporting Clube de Portugal. Aquela exibição deplorável de mentira primária é um insulto à inteligência do homem médio. As labregalhadas são devolvidas à procedência sem mais", disse em conferência de imprensa o presidente destituído dos "leões".



"Artur Torres Pereira é um homem que me habituou muito àquilo que se chama em termos de escrita e de oratória uma verborreia cheia de nada, aquilo foi um conjunto de chavões", prosseguiu Bruno de Carvalho, referindo-se à conferência de imprensa desta tarde, liderada pelo presidente da Comissão de Gestão do clube.



"Há timings para nós fazermos as coisas. Há timings jurídicos. Tivemos de as fazer hoje. Não estamos esquecidos de que amanhã temos um importantíssimo jogo e queremos que o Sporting ganhe e ganhe bem. Não valia a pena fazermos muito mais. É lógico que ficou claro que não tínhamos uma mão cheia de nada nem um nada cheio de mão. Aquilo que nós queremos é uma decisão e é tão fácil, tão fácil, tão fácil que mesmo para jornalistas que não são juristas é fácil de perceber", atacou BdC. "Aquilo que queríamos era retomar funções e não nos deixaram. Vai ter que ser a lei a impor novamente, alguém está em incumprimento, vai ter que ser um tribunal a decidir com certeza absoluta por essa decisão".



"Queremos ir a eleições. Claro que queremos ir a eleições. Algum dos senhores imagina umas eleições do Sporting em que não está Bruno de Carvalho?", perguntou o presidente destituído aos jornalistas.



Esta sexta-feira, a Comissão de Gestão do Sporting garantiu também em conferência de imprensa que "Bruno de Carvalho veio mentir e desestabilizar o clube". "Quanto mais a Sporting SAD precisa de tranquilidade, mais o ex-presidente destituído tenta desestabilizar. Quanto mais a Sporting SAD precisa de união, mais o ex-presidente destituído provoca a desunião", disse Artur Torres Pereira, presidente da Comissão de Gestão.

"Ao final da manhã de hoje, afirmando a existência de uma decisão do tribunal que reconduziria na presidência o ex-presidente destituído pelos sócios, este compareceu nas instalações do clube alegando ter em sua posse tal decisão judicial. Analisada e conferida a documentação nas instalações do clube, concluiu-se ser tudo mentira. Porque não existia nem existe qualquer fundamento nem decisão judicial", prosseguiu a Comissão de Gestão do clube de Alvalade.