Mundial feminino. Espanha celebra conquista após regresso a casa

Foi com grande euforia e uma mensagem de “demissão de Rubiales” que as campeãs mundias de futebol foram ontem recebidas, na capital espanhola. Espanha venceu no passado domingo o Campeonato Mundial de Futebol feminino.

Foi em Madrid, já por volta das 22h30 de segunda-feira, que num autocarro vermelho as jogadoras de futebol espanholas deram início à festa. Depois de quase 18 mil quilómetros, numa viagem que ligou a Austrália a Espanha, foi na capital espanhola que a equipa e os fãs se reuniram para festejarem o facto de se terem consagrado campeãs do mundo.



REUTERS/Juan Medina

Nas ruas, milhares as pessoas esperavam pela chegada das campeãs, que transportavam o troféu. Com danças, saltos e bandeiras erguidas, foi assim que a equipa foi recebida.

Entre sorrisos e uma grande euforia, houve também quem celebrasse este momento de uma forma um pouco diferente, tal como aconteceu com um rapaz, que entre os festejos segurava um telemóvel com uma mensagem que dizia "demissão de Rubiales". Após Espanha ter vencido o último jogo no passado domingo, o presidente da Federação espanhola criou uma nova polémica ao dar um beijo na boca da jogadora Jenni Hermoso, de 33 anos.

Polémicas à parte, a viagem de autocarro, que demorou cerca de duas horas, só acabou quando as espanholas chegaram aos jardins da Ponte do Rei. Depois de cada atleta ter sido chamada ao palco individualmente, Olga Carmona, a autora do único golo pela Espanha, foi atirada ao ar pelas companheiras.

Além dos fãs e da própria equipa, quem também não faltou foi a cantora espanhola Victòria Riba Muns, mais conhecida como Vicco. No final, a festa terminou com confetis amarelos, enquanto no fundo tocava a famosa música We Are The Champions, dos Queen.

Hoje por volta das 8 horas da manhã, a equipa foi ainda recebida no Palácio da Moncloa, pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. Apesar da autora do golo ter descoberto no domingo que o pai morrera, esteve sempre presente nos vários momentos de celebração.







REUTERS/Juan Medina

No X (antigo Twitter) escreveu: "Não tenho palavras para agradecer todo o vosso carinho. Ontem (domingo) foi o melhor e o pior dia da minha vida. Sei que tu querias-me ver a desfrutar deste momento histórico, por isso estarei com as minhas companheiras para que onde quer que estejas saibas que esta estrela também é tua, pai".





No tengo palabras para agradecer todo vuestro cariño.



Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida.



Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés sepas que esta estrella también es tuya papá pic.twitter.com/U0FKunGdml — Olga Carmona (@7olgacarmona) August 21, 2023

A Espanha venceu a Inglaterra no passado domingo por 1-0. Foi em Sydney, que Olga Carmona marcou aos 29 minutos. Apesar de ter sido o único golo foi o que bastou para confirmar o primeiro título do futebol feminino para a seleção do país vizinho.