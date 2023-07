Mundial feminino: Carole e Diana querem fazer história

Carole Costa e Diana Gomes marcaram os golos que apuraram a seleção feminina para o seu primeiro Mundial. Antes da estreia, este domingo, frente à Holanda, elas falam desse momento, das carreiras e do futuro - e até do desejo de ter filhos.

"Vamos depressa, senão temos de tomar banho à gato”, diz Carole Costa, enquanto apressa Diana Gomes a atravessar o relvado e a dirigir-se para a Casa dos Atletas, na Cidade do Futebol. São 19h34 e ainda estão 29 graus em Oeiras. Depois de um jogo-treino de 65 minutos contra um misto de rapazes dos sub-17 e sub-19 do Estoril, as futebolistas da seleção feminina ainda falaram aos jornalistas e por isso só tiveram pouco mais de meia hora para se arranjarem para receberem um convidado especial: o primeiro-ministro.