Espanha conquista Mundial feminino de futebol pela primeira vez

A Espanha conquistou este domingo o Campeonato do Mundo feminino de futebol pela primeira vez na sua história, ao vencer por 1-0 a Inglaterra, na final da competição, em Sydney.







REUTERS/Jaimi Joy

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos Espanha Inglaterra Sydney desporto futebol

Um golo de Olga Carmona, aos 29 minutos, foi suficiente para as espanholas levarem de vencida a Inglaterra e vencerem o seu primeiro Mundial à terceira participação na competição, depois de terem caído na fase de grupos em 2015 e nos oitavos de final em 2019.Já a Inglaterra, campeã europeia em título, alcança também a sua melhor participação num Campeonato do Mundo, uma vez que nunca tinha atingido a final, tendo sido terceira classificada em 2015 e quarta em 2019.O último lugar do pódio do Mundial2023 ficou entregue à Suécia, que no sábado venceu por 2-0 a Austrália, uma das anfitriãs, no encontro de atribuição do terceiro e quarto lugares.