Olga Carmona deu o título a Espanha quando já tinha perdido o pai sem saber

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Olga Carmona, a autora do golo que deu a vitória a Espanha na final do Mundial feminino de futebol frente a Inglaterra, só soube da morte do pai depois do fim do jogo. O pai, que já estava doente há cerca de um ano, morreu na madrugada de sábado, dia 19, antes da final de domingo. A própria mãe e irmãos de Olga só souberam quando já estavam a bordo do avião que os levava rumo a Sydney, Austrália, para assistir ao jogo e decidiram não contar à capitã da seleção antes de o jogo terminar.







REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá ??‍ pic.twitter.com/Uby0mteZQ3 — Olga Carmona (@7olgacarmona) August 20, 2023

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">?? PÉSAME | La <a href="https://twitter.com/rfef?ref_src=twsrc%5Etfw">@RFEF</a> lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. <br><br>Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo… <a href="https://t.co/BSe2XmUrVF">pic.twitter.com/BSe2XmUrVF</a></p>— RFEF (@rfef) <a href="https://twitter.com/rfef/status/1693350809424031985?ref_src=twsrc%5Etfw">August 20, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Olga Carmona, de 23 anos, já reagiu nas redes sociais. "E sem sabê-lo tinha a minha estrela antes que começasse o jogo. Sei que me deste a força para conseguir algo único. Sei que me estiveste a ver esta noite e que estás orgulhoso de mim. Descansa em paz, papá."Tanto a Federação Espanhola de Futebol como o Real Madrid, clube em que joga Olga Carmona, deram as condolências a Olga Carmona. "A Federação lamenta profundamente comunicar o falecimento do pai de Olga Carmona. A futebolista conheceu a triste notícia depois de estar concluída a final do Mundial. Enviamos o nosso abraço mais sincera a Olga e à sua família num momento de dor profunda. Adoramos-te, Olga, és história do futebol espanhol", lê-se no tweet da Federação.O golo da vitória de Espanha foi dedicado à mãe de uma das suas melhores amigas que morreu há dias. Depois de o marcar, Olga Carmona mostrou uma camisola em que se lia Merchi, o nome da mãe da amiga.Olga Carmona foi considerada a melhor jogadora da final.