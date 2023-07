Portugal perde com Países Baixos na estreia absoluta num Mundial feminino

A seleção portuguesa feminina de futebol perdeu este domingo por 1-0 com os Países Baixos, na sua estreia absoluta num Mundial, em encontro da primeira jornada do Grupo E, em Dunedin, na Nova Zelândia.





Um golo de Stefanie van der Gragt, aos 13 minutos, selou o triunfo das neerlandesas, vice-campeãs mundiais em título, que passam a contar os mesmos três pontos do que os Estados Unidos, vencedores por 3-0 face ao Vietname, no sábado.A formação comandada por Francisco Neto volta a jogar na quinta-feira, defrontando o Vietname, em Hamilton, pelas 19:30 locais (08:30 em Lisboa), fechando o Grupo E face aos Estados Unidos, em Auckland, em 01 de agosto, pelas 19:00 (08:00).O primeiro-ministro António Costa salientou hoje a emoção do primeiro jogo da seleção feminina de futebol no campeonato do mundo e mostrou-se otimista com o jogo, referindo, contudo, que independentemente deste, a seleção já deixou a sua marca na história.Falando aos jornalistas antes do início do jogo em que Portugal defronta os Países Baixos, António Costa salientou a "grande emoção" que este representa "para todos nós" já que é a primeira vez o país vai ter a "seleção feminina a disputar um mundial" .Acentuando o seu lado otimista, o primeiro-ministro relembro a caminhada da seleção feminina:"Foi muito difícil chegar aqui, foi num penálti depois já dos 90 minutos no último jogo do 'play-off', mas isso demonstra que o futebol é mesmo assim. Apesar de termos um grupo muito difícil, onde está a atual campeã do mundo [EUA] e a vice-campeã do mundo [Países Baixos], seguramente as 'navegadoras' se vão bater para que possamos ter um ótimo resultado"."Vamos ver o jogo e torcer por Portugal e esperemos que passemos aos oitavos de final". disse, lembrando que neste campeonato do mundo Portugal vai ter de se habituar que "agora o futebol é às 08:30 da manhã".Esta segunda-feira António Costa vai tomar o pequeno-almoço com as jogadoras da seleção feminina de futebol e nesse momento vai "dar-lhes os parabéns, porque qualquer que seja o resultado, a viragem histórica está feita".O primeiro-ministro apontou o "caminho rápido" que a seleção feminina de futebol fez até chegar a um campeonato do mundo, salientando que "independentemente de qual seja o resultado isto já marca muita diferença", porque "significa a grande maturidade que o futebol passou a ter junto também das mulheres é um sinal muito significativo para a igualdade de género e perceber que não há mesmo nenhuma atividade que esteja vedada e onde não possam ter todos oportunidade de jogar".A deslocação do primeiro-ministro foi anunciada através de uma nota do seu gabinete em que era referido que "perante o apuramento inédito da seleção feminina para o mundial de futebol, o primeiro-ministro comprometeu-se a estar presente no primeiro jogo da equipa portuguesa no mundial, sinalizando assim a importância desta modalidade".