Alícia Correia: 'Adoraria jogar e ter os meus minutos, mas se isso não acontecer não vou ficar frustrada'

Já todas as atletas da seleção de futebol feminino deixaram o relvado. Alícia Correia é a única excepção. A defesa-esquerda do Sporting, com apenas 19 anos, acabou de falar durante 16 minutos com a SÁBADO, após mais um treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, e está a calçar as chuteiras verdes. Vai ser fotografada à porta do balneário, com as chuteiras na mão. A ideia era fazer as fotos junto do armazém onde estão as botas das atletas, mas como ainda lá estão as da seleção masculina, não houve autorização da Federação Portuguesa de Futebol para isso.