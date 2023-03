Supermães e superatletas: como conciliar a maternidade e o desporto

São casos raros no desporto português, mas a persistência prova que é possível ter filhos e continuar a competir ao mais alto nível: Yahima já era mãe quando ganhou o bronze no Europeu de judo e Sara Moreira correu grávida e foi campeã europeia nos 3.000 metros.

Mara foi impedida de levar o filho com ela para a final da Taça de Portugal, Yahima gastou uma fortuna em telefonemas quando estava no Japão e Márcia contratou uma babysitter para poder ir treinar com o filho no pavilhão. As cinco atletas que falaram com a SÁBADO são unânimes: é possível ser mãe e competir, mas também é necessário fazer muitos sacrifícios. Elas esperam que os seus casos sirvam de exemplo para mudar mentalidades.