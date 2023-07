Anúncio francês viral joga com preconceito sobre o futebol feminino

A seleção nacional feminina de França está a gerar entusiasmo antes de entrar em campo no Campeonato do Mundo Feminino de 2023, após um anúncio que se tornou viral nas redes socais, ter sido criado de forma a promover o desporto feminino e a desafiar as perceções sobre a modalidade no feminino.



REUTERS/Carl Recine

A empresa francesa Orange, de telecomunicações, lançou um anúncio que começa com alguns dos melhores momentos dos jogadores franceses masculinos a marcar golos quando venceram o Campeonato do Mundo de Futebol Masculino em 2018 e quando foram vice-campeões em 2022.

No vídeo é possível reconhecer atletas da equipa masculina Les Bleus, nome atribuído à equipa francesa, como Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Ousmane Dembélé e o atual capitão da seleção, Kingsley Coman a marcarem golos, e a fazerem vários truques que levam multidões a aplaudir e a festejar em vários locais.

A carregar o vídeo ... Anúncio francês Mundial do Futebol Feminino

A reviravolta acontece a meio do vídeo quando aparece uma mensagem que diz "Só Les Bleus nos podem dar estas emoções. Mas não são eles que acabaram de ver". As imagens são rebobinadas e aparece um processo de edição de vídeo que revela que as cabeças dos famosos futebolistas foram, de facto, sobrepostas aos corpos da seleção feminina de francesa. Mostrando que as habilidades e os golos são, na verdade, todos das jogadoras.

O futebolista Antoine Griezmann é revelado ser a jogadora Sakina Karchaoui. Giroud motra-se ser Eugénie Le Sommer, e Mbappé, Coman e Dembélé, que aparecem a marcar golos de longa distância são na verdade Estelle Cascarino, Selma Bacha e Viviane Assey. Até mesmo o gesto de comemoração, originalmente atribuído a Griezmann, é revelado como sendo a jogadora Le Sommer.

As palavras finais do vídeo são: "Na Orange, quando apoiamos Les Bleus, apoiamos Les Bleues", referindo-se também à alcunha da seleção feminina francesa.

Este foi um processo que demorou semanas de pesquisa de imagens para encontrar as jogadas de atletas como Selma Bacha e Sakina Karchaoui que pudessem ser comparadas exatamente com a dos jogos masculinos.

A natureza idêntica dos movimentos, juntamente com o espanto de perceber que foram executados por mulheres da equipa francesa, quinta classificada no ranking, prestes a competir no mundial na Austrália e na Nova Zelândia, desafia as várias perceções das diferenças das competências entre géneros.

O anúncio foi publicado no final de junho, em antecipação do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino da FIFA de 2023, que tem início esta quinta-feira, dia 20, mas apenas ficou viral na última semana, depois de ter sido partilhado nas redes sociais Twitter, TikTok e Reddit, onde milhares de pessoas ficaram impressionados com os efeitos visuais e com a mensagem que passou.

Nos últimos anos, a indústria, equipas e federações têm feito um esforço para valorizar o futebol feminino e os organizadores afirmam que cerca de dois mil milhões de telespectadores podem vir a assistir ao Campeonato do Mundo de Futebol Feminino este verão. No entanto, ainda não é dada à vertente feminina da modalidade a mesma importância que é dada à masculina.

O Campeonato do Mundo Feminino de 2023 começou esta quinta-feira, dia 20 , na Austrália e na Nova Zelândia. França joga o seu primeiro jogo contra a Jamaica no domingo, dia 23, às 18h locais no Estádio Allianz em Sydney, Austrália. A equipa portuguesa estreia-se também no domingo, às 19h30 locais (8h30 em Portugal Continental) contra a equipa neerlandesa.