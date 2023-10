Só uma jogou lá, mas Mariana e as duas Beatrizes foram a ligação que deu origem ao Racing Power – o clube surgiu em 2020 e já ganhou os títulos da III e da II Divisão. Agora na I Liga, e com um orçamento de 1,3 milhões de euros, pretendem enfrentar as equipas dominantes (Benfica, Sporting e Sp. Braga) e sonham em ser campeões.

Tudo começou no final da época 2019/20. A equipa de futebol feminino do Paio Pires falhou o acesso à I Liga por muito pouco (acabou com os mesmos pontos do Amora, que subiu devido à vantagem no confronto direto) e Nuno Painço, Ismael Duarte e Pedro Sebastião decidiram criar um novo clube, com outras ambições.