Portugal vence Noruega e é segundo do Grupo A2 da Liga das Nações feminina

A seleção portuguesa feminina de futebol somou esta segunda-feira o primeiro triunfo no Grupo A2 da Liga das Nações, ao bater em casa a Noruega por 3-2, em Barcelos, em encontro da segunda jornada.





Quatro dias depois do desaire em França por 2-0, Andreia Jacinto, aos 37 minutos, e Carole Costa, aos 44 e 69, ambos de penálti, marcaram os golos lusos, enquanto Frida Maanum, aos 32, e Elisabeth Terland, aos 58, faturaram para as nórdicas.Num agrupamento em que o primeiro segue para a 'final four', o segundo continua na Liga A, o terceiro vai ao 'play-off' de despromoção e o quarto desce à Liga B, Portugal subiu a segundo, com três pontos, atrás da França (1-0 na Áustria), que soma seis, e à frente de norueguesas e austríacas, ambas com um.