Carolina Mendes: 'Fiz a estreia por Portugal contra a Bélgica e a seguir fui jogar hóquei'

É a melhor goleadora entre as 23 eleitas de Portugal para o Europeu feminino de futebol, com 23 golos em 106 jogos. Carolina começou no hóquei em patins, no Alentejo, e só chegou ao futebol com 16 anos. Atualmente com 34 anos, diz que já pensa no fim da carreira. Quando isso acontecer, vai dedicar-se a outro projeto, que tem adiado: ser mãe.